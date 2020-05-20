شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت بورتلاند كويت (PCEM) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستند السهم حاليا على دعم قوي عند مستوى 710 فلس، وهو ما دفع السهم لأعلى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 740 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة 870 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 700 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 720 بينما مستوى المقاومة هو 760 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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