شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 178 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما يواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 190 فلس، والذي في حالة نجاح السهم في تجاوزه فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 240 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 175.0 بينما مستوى المقاومة هو 181.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد