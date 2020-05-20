شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسيكو للصناعات (ACICO) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 106 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط الاتجاه الهابط طويل الأجل، وهو ما دفع السهم لأسفل مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 96 فلس كمستوى أول ثم 80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 118 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 100 بينما مستوى المقاومة هو 110 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط