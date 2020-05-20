شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 83 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 90 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستويات قد تصل الى76 فلس كمستوى أول ثم 64 فلس كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 90 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 79 بينما مستوى المقاومة هو 85 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط