شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 14٫7 ريال، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 14٫95 ريال، مستقرا اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعات لمستويات قد تصل الى 14٫3 ريال كمستوى أول ثم 13٫2 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15٫2 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.41 ريال وبين مستوى المقاومة هو 14.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط