شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD)يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 3٫6 ريال، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 3٫748 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 4٫2 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3٫6 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.68 وبين مستوى المقاومة هو 3.81 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد