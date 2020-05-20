شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 2٫401 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 2٫43 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، مما نتوقع معه إمكانية تراجع السهم لاعادة اختبار مستوى الدعم 2٫25 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫46 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.36 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.43 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط