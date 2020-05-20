شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الأخير بداية الشهر الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫56 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما قد يساهم في دفع السهم لأسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 0٫5 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط