شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات السهم امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0٫642 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 0٫56 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫67 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.62 وبين مستوى المقاومة هو 0.65 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط