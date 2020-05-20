شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية الشهر الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0٫445 ريال، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 0٫45 ريال، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 ريال، مما يشير الى ان السهم قد يواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0٫42 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.43 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.46 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط