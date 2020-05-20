شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك في مسار ضيق – تحليل - 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك الأخيرة، وطالما أن السعر دون مستوى 0.9730، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، بانتظار التوجه نحو 0.9626 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن اختراق 0.9730 سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.9800 وتمتد إلى 0.9900.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9650 والمقاومة 0.9770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط