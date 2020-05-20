شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ارتداداً هابطاً بعد اختبار الدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة والذي يتحوّل إلى مقاومة الآن عند 0.6595، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.6685.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستوى 0.6407 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6460 والمقاومة 0.6600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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