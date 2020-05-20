شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية يوم أمس ليستقر حول 34.50 الآن، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يتحرك داخل قناة فرعية هابطة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم صاعد، مما يعني بأن اختراق 35.35 يعتبر حافز إيجابي قوي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، لتتخطى أهدافه حاجز 36.00 وتمتد إلى 37.70 على المدى القريب.
من هنا، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى قائمة على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 34.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.50 والمقاومة 37.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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