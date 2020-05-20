شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن نموذج استمراري – تحليل - 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر النفط الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد يظهر بالرسم البياني أعلاه، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق مستوى 32.20 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج والاندفاع لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 36.50.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، بدعمه من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر 31.35 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 30.05 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.50 والمقاومة 34.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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