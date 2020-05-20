الاقتصاد

الفضة تبني قاعدة دعم – تحليل - 20-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر الفضة فوق مستوى 17.11، ليبني قاعدة دعم جيدة تعزز فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تملك أهداف إيجابية تبدأ عند 18.45 وتمتد إلى 18.93.

 

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 17.11 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.60

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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