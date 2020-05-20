الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 20-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية يوم أمس ليستقر حول 1745.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن المجال مفتوح لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مناطق 1805.00 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن كسر 1726.00 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط قبل العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1730.00 والمقاومة 1775.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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