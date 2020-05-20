شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل ملحوظ بعد الوصول إلى أرضية الدعم الأفقية التي تظهر بالرسم أعلاه، في طريقه لاختبار محتمل لمستوى 1.4015، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن طالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، بانتظار اختبار مستوى 1.3813 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.4015 والثبات فوقه سيحفّز السعر على التعافي وتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.4100 وتمتد إلى 1.4264.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3860 والمقاومة 1.4015

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط