شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل ملحوظ بعد الوصول إلى أرضية الدعم الأفقية التي تظهر بالرسم أعلاه، في طريقه لاختبار محتمل لمستوى 1.4015، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن طالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، بانتظار اختبار مستوى 1.3813 بشكل رئيسي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.4015 والثبات فوقه سيحفّز السعر على التعافي وتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.4100 وتمتد إلى 1.4264.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3860 والمقاومة 1.4015
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 20-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.