شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين اختراقاً لمستوى 107.68 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، ليخرج من النطاق الجانبي الذي سيطر على التداولات الأخيرة ويفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، في طريقه للتوجه نحو 109.22 كهدف إيجابي تالي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً للجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 107.68 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 106.44 بشكل رئيسي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.00 والمقاومة 108.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد