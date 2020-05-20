شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يصل إلى الهدف – تحليل - 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من الوصول بفارق نقاط قليلة عن الهدف الرئيسي المنتظر عند 1.2304 وبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، بالتزامن مع ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح استئناف السعر للمسار الرئيسي الهابط، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن محطّتنا الأولى تتواجد عند 1.2093، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2304 سيوقف الميل الهابط المقترح ويقود السعر للاندفاع نحو 1.2515 كهدف إيجابي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2130 والمقاومة 1.2304
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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