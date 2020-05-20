شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.0966 وارتد هبوطاً من هناك، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.0840 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.0966 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.1067.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط