شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر من مكاسبه في الأجل القصير ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5287 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5400 نقطة، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 5000 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,261 وبين مستوى المقاومة هو 5,331 نقطة