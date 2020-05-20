الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يخترق خط اتجاه فرعي هابط – تحليل صباحي – 20-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.78% بما يعادل 123.41 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7,073.95 التي أشرنا إليها بتقاريرنا السابقة، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 7,396.60.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,800.00 ومستوى المقاومة 7,200.00.

عدد أسهم الشركات الرابحة

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134

عدد أسهم الشركات الخاسرة

51

عدد أسهم الشركات الثابتة

10

عدد أسهم الشركات المتداولة

195

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