شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- متعاملون في بورصة نيويورك يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز. نشر قبل 1 ساعة - 2:11 صباحًا, 20 مايو 2020 م المناطق - الرياض أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، جلسات التداول اليوم على انخفاض.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 356.96 نقطة، أو 1.45 بالمئة، إلى 24240.41 نقطة، فيما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 30.97 نقطة، أو 1.04 بالمئة، ليغلق عند 2922.94 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 0.52 بالمئة إلى 9186.97 نقطة.

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