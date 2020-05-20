هل تقف الصين وراء اختراق بيانات 9 ملايين من مسافري «إيزي جيت»؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن وسائل وأساليب تسلل إلكتروني استُخدمت في اختراق سجلات السفر لملايين من عملاء شركة الطيران البريطانية (إيزي جيت) تشير إلى مجموعة متسللين صينيين على الأرجح يُعتقد بأنهم يقفون وراء العديد من الهجمات على شركات الطيران في الشهور القليلة الماضية.

وقالت إيزي جيت الثلاثاء إن متسليين اخترقوا سجلات البريد الإلكتروني والسفر لنحو 9 ملايين عميل، فضلا عن بيانات بطاقات الائتمان لأكثر من 2000 منهم في هجوم «متطور للغاية».

وقال مكتب مفوض المعلومات البريطاني الثلاثاء إنه يحقق في الهجوم، ودعا كل من تضرروا من انتهاك البيانات إلى توخي الحذر من عمليات التصيد الإلكتروني ورسائله. وقال المكتب «سنجري تحقيقا في الهجوم الإلكتروني على إيزي جيت».

وقال المصدران المطلعان على التحقيق اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن الهجوم على ما يبدو جزء من سلسلة هجمات نفذها من يشتبه بأنهم متسللون صينيون بهدف الاستيلاء على سجلات السفر وبيانات أخرى.

ولم ترد متحدثة باسم «إيزي جيت» على أسئلة بشأن من المسؤول عن الهجوم. ولم ترد السفارة الصينية في لندن بعد على طلب للتعليق لـ«رويترز».