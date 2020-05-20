شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * انخفضت أرباح شركة الإمارات للتأمين إلى 738 ألف درهم، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح 63.69 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2019.
* أعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، أن مجلس إدارتها لم يصادق على البيانات المالية بعد، بسبب الأوضاع الحالية التي أحدثتها جائحة «كورونا»، مشيرة إلى أنها ستعلن عن النتائج خلال المهلة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع.
* سجلت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أرباحاً في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 26.67 مليون درهم، مقارنة مع أرباح قدرها 26 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019 بارتفاع نسبته 2.57%.
* صادقت الجمعية العمومية لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين أمس، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8%، وأسهم منحة بنسبة 10 % من رأس المال عن عام 2019.
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