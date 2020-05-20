شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إلكتروني على «إيزي جت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة إيزي جت البريطانية للطيران منخفض التكاليف أمس إن متسللين اخترقوا البريد الإلكتروني وتفاصيل السفر الخاصة بنحو 9 ملايين عميل وكذلك بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بأكثر من ألفين منهم في هجوم «معقد للغاية». وقال يوهان لوندجرن الرئيس التنفيذي للشركة «منذ أن علمنا بالواقعة اتضح أن هناك مخاوف متزايدة من استغلال البيانات الشخصية في عمليات احتيال على الإنترنت». (رويترز)

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