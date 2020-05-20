الأسهم العالمية تتشبّث بآمال اللقاح ووعود التحفيز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاولت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الثلاثاء التشبث بآمال التوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكن بيانات ضعيفة وعمليات جني أرباح أسقطت الأسواق الأوروبية والأمريكية في المنطقة الحمراء، بينما نجحت الأسواق الآسيوية في الانتعاش، وسط استمرار تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين وترقب شهادة رئيس الفيدرالي ووزير الخزانة الأمريكي.

في بورصة نيويورك، فتحت الأسهم الأمريكية على تراجع أمس الثلاثاء مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح بعد أفضل يوم للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة بما يعادل 0.78% إلى 24577.48 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 5.32 نقطة أو 0.18% إلى 2948.59 نقطة قبل أن يرتد في وقت لاحق بمكاسب 0.14%، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 7.37 نقطة أو 0.08% إلى 9227.46 نقطة، قبل أن يرتد المؤشر في وقت لاحق بمكاسب قدرها 0.63%.

وجاء أداء «وول ستريت» بالتزامن مع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم حيث قال وزير الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الولايات المتحدة تحاول تشويه صورة الصين لإبعاد اللوم عن سوء إدارتها لأزمة كورونا.

واتهم ترامب الصين ومنظمة الصحة العالمية بالتسبب في انتشار وباء كورونا عالمياً، مهدداً بوقف نهائي للتمويل الموجه للمنظمة العالمية.

وكشفت بيانات اقتصادية تهاوي عمليات بدء بناء المنازل الأمريكية بنحو 30% خلال الشهر الماضي.

وفي القارة العجوز، واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها في مستهل تداولات أمس الثلاثاء بعد خطط تحفيز جديدة من الاتحاد الأوروبي عززت الآمال بتعاف اقتصادي أسرع خطى من الانكماش الناجم عن تفشي فيروس كورونا، غير أنها سرعان ما سقطت في المنطقة الحمراء نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة، فانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.04% وهبط المؤشر داكس الألماني 0.6%، ونزل المؤشر «كاك» الفرنسي 1.36%، وهبط مؤشر «فوتشي» البريطاني 1.20%، و«فوتسي» الإيطالي 2.45%.

وفي آسيا، صعد المؤشر نيكاي الياباني القياسي 1.5% إلى 20433.45 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس/‏‏ آذار.

(وكالات)