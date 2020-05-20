«إينوك لينك» تدعم برنامج «التعقيم الوطني» في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: إن خدمة توصيل الوقود عند الطلب التابعة لمجموعة إينوك تحت اسم «إينوك لينك»، قدمت دعمها لبرنامج التعقيم الوطني الذي تنفّذه بلدية دبي لمكافحة تفشي وباء «كوفيد-19»، من خلال توفير شاحنات متنقلة لتزويد البنزين والديزل مجاناً، لجميع المركبات المشاركة في البرنامج، والآليات الأخرى.

حيث تم تخصيص اثنتين من شاحنات «إينوك لينك» تحملان وقود الديزل، بقدرة استيعابية تبلغ 5 آلاف لتر لكل منها، وشاحنة إضافية تحمل بنزيناً خاصاً 95 بقدرة استيعابية تبلغ 2600 لتر، وتم تكليف هذه الشاحنات بمهمة تزويد أسطول بلدية دبي بالوقود. حيث تدعم «إينوك لينك» برنامج التعقيم الوطني بما يزيد على 30000 لتر من الوقود، ما أسهم في مساعدة بلدية دبي على توفير أكثر من 152 ساعة للتزود بالوقود، وضمنت عدم انقطاع العمل بتاتاً، حيث كانت شاحنات «إينوك لينك» متوفرة على مدار الساعة. كما أثمرت هذه الخطوة في تعزيز كفاءة عمليات برنامج التعقيم، وساهمت في تنفيذ العمليات فيه حسب الجدول المخطط، وتبعاً لأعلى المعايير

وأضاف الفلاسي في تصريحات صحفية ل«الخليج»: وفّرت «إينوك لينك» الوقود ل140 مركبة، و62 آلية تابعة لبلدية دبي. وكان تزويد الوقود عاملاً رئيسياً في سير الخدمات في دبي على قدم، وساق، حيث تشتمل معدات بلدية دبي على مجموعة كبيرة من المولدات، والرافعات الشوكية، وأدوات التعقيم. وبلغ إجمالي الوقود المقدّم لمركبات البلدية أكثر من 20 ألف لتر من وقود البنزين، و8 آلاف لتر من وقود الديزل.

وأشار الفلاسي إلى أنه قد بدأ دعم البرنامج بشاحنتين لتزويد الديزل، وأخرى لتزويد البنزين، تعمل جميعها على مدار الساعة، وفي وقت لاحق، خصصت «إينوك» شاحنتين إضافيتين للغرض نفسه.

التزام باللوائح

وأوضح الفلاسي: إن المجموعة تلتزم بجميع اللوائح والبروتوكولات التي أوصت بها حكومة دولة الإمارات لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتبذل قصارى جهدها لدعم العملاء والموظفين، والأطراف المعنية كافة.

وبناء على ذلك، طبقت مجموعة «إينوك» برنامجاً صارماً يشتمل على فحوص دورية، وإجراءات تعقيم على مستوى مرافقها بالكامل. كما عملت على تعقيم جميع الأصول والشركات التابعة، بما فيها المصفاة، وسكن العمال، ومحطات الخدمة، ومنشآت التخزين، كما طبقنا برنامجاً للفحص الصحي، ومراقبة درجة حرارة الأفراد لضمان سلامة الموظفين، والأطراف المعنية الأخرى.

وعُلّقت كل رحلات سفر الموظفين إلا في حالات الضرورة القصوى، وشجعنا العملاء على استخدام منصة ENOCPay للدفع الرقمي عبر الهواتف الذكية، التي تتيح للعملاء دفع قيمة مشترياتهم من الوقود والمنتجات الأخرى في محطات الخدمة والبيع بالتجزئة من دون الحاجة لاستخدام النقد، أو البطاقات، دعماً لجهود حكومة الدولة في مكافحة الوباء.

Advertisements

تعقيم السيارات

وتابع الفلاسي: إضافة إلى ذلك، قدمت «أوتو برو» خدمات التعقيم المجانية لنحو 800 سيارة في غضون أسبوعين، وحرصنا على تقديم كل سبل الدعم الممكن للحكومة عبر تزويد خدمات التعقيم لنحو 1000 مركبة تابعة «لاقتصادية دبي»، وشرطة دبي. كما وسّعت «إيبكو للزيوت» التابعة لمجموعة إينوك دعمها للهيئات الصحية في دولة الإمارات من خلال تزويد أسطول سيارات الإسعاف التابع لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بثلاثة آلاف لتر من زيوت المحركات، ضماناً للاستجابة السريعة لاحتياجات الرعاية الصحية في المجتمع.

من جانب آخر، أعلنت شركة «غاز الإمارات» التابعة لمجموعة إينوك، عن عدد من الإجراءات الوقائية التي تتضمن تعقيم شاحنات التوزيع، وأسطوانات غاز البترول المسال، إضافة إلى تعقيم جميع نقاط التماس الفعلي على الأسطوانات قبل عمليات التوصيل التجارية والاستهلاكية، وبعدها لحماية جميع الأطراف المعنية، ومنع انتقال وباء «كوفيد-19». كما عملنا على تعقيم حافلات نقل الموظفين ومساكنهم بوتيرة يومية.

ولضمان صحة وسلامة نحو 6 آلاف موظف من موظفي إينوك الذين يعيشون في مساكن العمال، أطلقت المجموعة حملة لفحص الموظفين، ضمن مركز خدمة الصحة المهنيّة التابع للمجموعة، حيث تخضع هذه الفحوص لأرقى المعايير، وتنسجم مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي. كما نظمت المجموعة عدداً من الندوات عبر الإنترنت التي تركّز على الصحة العامة لموظفينا.

وإضافة لذلك، خصصت إينوك مساحة في 20 محطة إينوك، وإيبكو، لمتطوعي الهلال الأحمر الإماراتي لإجراء حملاتهم المعنية بالسلامة، ونشر الوعي حول الإجراءات الاحترازية، وتوزيع معدات السلامة لتجنب العدوى، ونقل الوباء.

تواصل مستمر

وقال الفلاسي: ندرك في مجموعة إينوك مسؤوليتنا بتقديم خدماتنا في الدولة خلال الحالات الطارئة. لذلك حرصنا على توفير شاحنات «إينوك لينك» على مدار الساعة في المقر الرئيسي لبلدية دبي لدعم عمليات التعقيم ليلاً، ونهاراً. كما خصصنا شاحنات أخرى لضمان عدم انقطاع خدمات تزويد الوقود أثناء القيام بعمليات التعقيم في مواقع العمل، مع العلم أن دعم «إينوك لينك» لبرنامج التعقيم الوطني على مستوى دولة الإمارات كان انطلق في 31 مارس/‏ آذار الماضي.

وخلال أول أسبوعين من الحملة، شارك يومياً 12 موظفاً من موظفينا في عمليات تزويد الوقود لضمان سلامة كوادر بلدية دبي، والسائقين، والكوادر المساعدة لدينا.

ولضمان سلامة موظفي المجموعة، وكذلك موظفي بلدية دبي، التزمنا بقواعد التباعد الاجتماعي والإرشادات كافة، الصادرة عن السلطات الصحية المعنية في الدولة. وتم فحص جميع الموظفين المشاركين بشكل جيّد، وتزوديهم بمعدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الكمامات، والمعقمات.