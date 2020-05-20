«جال» تدخل في شراكة استراتيجية مع «الاتحاد للطيران»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة (جال)، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومشاركة توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، تم أمس الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس «جال»، المزوّد الإقليمي لتوفير الحلول المتكاملة لدعم طائرات العملاء في القطاعين العسكري والمدني، وشركة الاتحاد للطيران، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون والتكامل بين قطاعي الطيران العسكري والتجاري، لا سيما في مجال التدريب والوظائف، وانتداب موظفي الاتحاد للطيران للعمل مع «جال».

وستتيح هذه الشراكة الجديدة أمام «جال» وخلال مرحلة أولية تمتد 6 أشهر، فرصة الاستفادة من خبرات وتجارب العاملين في الاتحاد للطيران ضمن مجموعة تخصصات تشمل الصيانة، والعمليات، وسلسلة التوريد، والإدارة التجارية، لتعزيز العديد من مشاريع الطيران الرئيسية. كما ستسهم الاتفاقية في توسعة فرص التدريب والتطوير المهني التخصصي في الاتحاد للطيران.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، في معرض تعليقه على هذه الشراكة: «في إطار حرصنا على تحقيق الاستخدام الأمثل لمواردنا الوطنية، والاستفادة من الكفاءات البشرية الرائدة في دولة الإمارات، نشهد هذا التعاون البناء بين الشركات ومؤسسات أبوظبي، الأمر الذي يدعم عملية التكامل ويوفر شراكات عمل مبتكرة تساعدنا على الحدّ من تأثيرات وباء (كوفيد-19) لا سيما في مثل هذه الظروف». وأضاف: «يشكل قطاع الطيران أحد الأركان الأساسية التي يعتمد عليها مستقبلنا الاجتماعي والاقتصادي، وسيسهم هذا النوع من التعاون في ضمان خروجنا من الأزمة الحالية بصورة أقوى وأكثر مرونة مما سبق».

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «نعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وإدارة وفريق عمل«جال»، إذ ستتيح لنا هذه الشراكة الاستراتيجية فرصة الحفاظ على الكفاءات البشرية التي ندخرها للمستقبل، إلى جانب دعم شركائنا ضمن شركة طيران أخرى بارزة في أبوظبي، وأسوة بجميع شركات الطيران في العالم، يتعين على الاتحاد للطيران مراجعة هيكليتها ومواردها الحالية لذا تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتدعم هذا التوجه الذي نقوم به».

وقال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في «ايدج»: «في الوقت الذي يشهد قطاع الطيران التجاري أزمة كبيرة ناجمة عن تفشي وباء (كوفيد-19)، تحرص «جال» على توفير أفضل الممارسات المعتمدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة في سوق الطيران العسكري والمدني، وذلك لمواجهة تحديات الوضع الراهن، وتقديم أفضل الخدمات المتاحة لعملائها، ونحن نعمل ضمن مجموعة«ايدج» لتطوير حلول مرنة وقوية ومبتكرة لمعالجة التحديات الجديدة، ويعمل معنا فريق عمل متميز من ألمع العقول والمواهب العالمية».