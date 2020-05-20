كلية دبي للسياحة توفر لطلابها برنامج التعلم الإلكتروني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تحرص «كلية دبي للسياحة»، التي أسستها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، «دبي للسياحة»، على تمكين طلابها من مواصلة التحصيل العلمي والتدريب المهني خلال هذه الفترة التي تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل البقاء في المنزل، والتباعد الاجتماعي، عبر برنامج التعلم الإلكتروني التفاعلي الذي يضمن انسيابية مسيرتهم التعليمية، ويساهم في تعزيز مهاراتهم، ومعلوماتهم، طوال فترة دراستهم، والتحضير لمرحلة التدريب بعد انتهاء الفصل الدراسي.

وقد ساهمت تقنيات التعلم الإلكتروني في تمكين المحاضرين في كلية دبي للسياحة، من تجاوز التحديات الراهنة حتى لا تؤثر في عملية التحصيل العلمي للطلاب من خلال اتباع الجدول نفسه، كما كان معتمداً خلال الصفوف الدراسية، حيث تتضمن هذه التقنيات تقديم حصص افتراضية تفاعلية تتضمن مزيجاً من العروض التوضيحية العملية، وكذلك استضافة متحدثين بشكل مباشر، إلى جانب فقرة الأسئلة والأجوبة، والعروض التقديمية المشتركة، علاوة على التقييمات التي يتم تقديمها بعد ذلك إلكترونياً.

وفي تعليق له على البرنامج، قال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «إن الوضع الذي نواجهه حالياً يعد حالة غير مسبوقة، ولكننا تأقلمنا مع الواقع الجديد عبر مبادرتنا للتعلم الإلكتروني، فقد قمنا بتطوير بيئة تعليمية وتدريبية إلكترونية شاملة ومتكاملة لتمكين طلابنا من الاستمرار في تلقّي تعليمهم من دون أي انقطاع، فضلاً عن التواصل المستمر معهم خلال هذه الفترة. وتحظى هذه المبادرة بتجاوب كبير من قبل الطلبة، وتسرنا انسيابية العملية التعليمية بين المحاضرين، والطلبة، عبر هذا النظام الجديد».