شكرا لقرائتكم خبر عن جيروم باول: الأزمة ضخمة.. لكنها لا ترقى إلى الكساد الكبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، تنطوي على «اختلافات جوهرية» مع أزمة الكساد الكبير، ويفترض للنمو أن يعاود الارتفاع سريعاً، رغم معدلات البطالة المرتفعة والركود العميق.

وقال باول خلال مقابلة مع قناة «سي بي إس»، حول الكساد الكبير الذي واجهته البلاد خلال الثلاثينات «لا أعتقد أن هذه النتيجة مرجحة»، مشيراً إلى أن الاقتصاد كان مزدهراً قبل أزمة الوباء، والمصارف بحال جيدة كما أن استجابة السلطات كانت متناسبة.

لكنه توقع أن تصل ذروة معدل البطالة إلى 20، أو 25%، بينما سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الفصل الثاني «بسهولة بنحو 20 أو 30%».

واعتبر رئيس البنك المركزي أنه من المستحيل «إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن المعاناة» التي سببها الوباء، لكنه أراد أن يبدي تفاؤلا بالاقتصاد على المدى الطويل.

وأوضح باول «على المدى الطويل، وحتى المتوسط، أنصح حقاً بعدم الرهان ضد الاقتصاد الأمريكي. هذا الاقتصاد سوف يتعافى»، مضيفاً «سيستغرق الأمر بلا شك بعض الوقت، أو حتى وقتاً معيناً، ويمكن أن يستمر حتى نهاية العام المقبل، لكوننا لا نعرف شيئاً».

ومنذ التوقف المفاجئ للأنشطة الاقتصادية أواسط مارس/ آذار، جراء فرض الإغلاق التام لاحتواء الجائحة، بلغ العدد الإجمالي للطلبات الجديدة من أجل الحصول على إعانات بطالة نحو 36,5 مليون، وقفز معدل البطالة من 3,5% في فبراير/ شباط، إلى 14,7% في إبريل/ نيسان.

وانهارت جميع المؤشرات، من النمو (-4,8% بالوتيرة السنوية عن أول ربع) إلى الاستهلاك، المحرك التقليدي للاقتصاد الأمريكي، مروراً بالإنتاج الصناعي.

وكان باول، شدد الأربعاء الماضي، على أن «النهوض قد يستلزم وقتاً قبل أن تتسارع وتيرته»، مرجحاً أن تكون هناك حاجة إلى مساعدات إضافية لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد.

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ودعا رئيس الاحتياطي الفيدرالي النواب إلى بذل كل الجهود حتى لو كانت مكلفة، لتفادي فترة ركود طويلة ستضر آثارها الوخيمة مرة أخرى بالفئات المحرومة.

وجدد توقعاته بأن الانتعاش سيكون أبطأ مما كان يتصور سابقاً، لكنه اعتبر أن عجلة الاقتصاد ستدور من جديد «خلال الفصل الثالث» من العام.

وبعيداً عن المؤشرات الاقتصادية التي يراقبها البنك المركزي من كثب، أشار باول إلى أن الأهم الآن هو السيطرة على الوباء، في ظل غياب لقاح، أو علاج مثبت.

والجدل محتدم في الولايات المتحدة بين مؤيدي فتح سريع للاقتصاد، ومن يفضلون فتحاً بطيئاً ومدروساً، لتفادي موجة إصابات ثانية.

وأوضح باول «الأمر الأهم في الوقت الحالي هو المؤشرات الطبية، وانتشار الفيروس، وكل ما يرتبط بذلك»، كما تدابير التباعد الاجتماعي.

ورأى إنه شرط لا بد منه لكي تتمكن عجلة الاقتصاد من الدوران مجدداً.

كما رأى باول، يوم الأحد الماضي، أن أكبر اقتصاد في العالم لا يمكن أن يتعافى بالكامل من صدمة الوباء من دون لقاح.

وقال «إذا افترضنا أنه لن تكون هناك موجة ثانية (من الإصابة بالفيروس)، فإني أعتقد أن الاقتصاد سيتعافى تدريجياً طوال النصف الثاني من العام».

وتدارك «لكن كي يتعافى الاقتصاد بالكامل يحتاج الناس إلى استعادة الثقة بشكل كامل. قد يكون من الأفضل انتظار اللقاح».