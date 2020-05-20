جميرا فندق الخور يطلق باقة من عروض الإقامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أطلق جميرا فندق الخور باقة متميزة من عروض الإقامة الحصرية المصممة بعناية لتتناسب مع الجميع.

ويوفر الفندق حسومات تصل إلى 25% عن أفضل سعر متاح. ولمساعدة الزوار على الاستفادة القصوى من إقامتهم، تتضمن الباقة فطوراً مجانياً يومياً لشخصين أو سحوراً للصائمين ووجبة غداء أو عشاء مجانية يومياً وترقية مجانية للغرف حصرية لأعضاء «سيريوس» وتسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر.

وبفضل خدمات الاتصال الاستثنائية التي يوفرها، يعد جميرا فندق الخور وجهة مثالية للراغبين بإقامة طويلة الأمد والاستفادة من العرض الشهري شاملة وجبة الفطور وحسومات في مطاعم الفندق بنسبة 25٪ إضافة إلى العديد من المزايا الحصرية. وتتيح عروض الإقامة طويلة الأمد مرونة كاملة في خيارات الإقامة من شهر إلى ستة أشهر.

ويتيح لنزلائه استكشاف مجموعة رائعة ومدهشة من الأعمال الفنية التي تضم 480 قطعة فنية أبدعها 52 فناناً، وهندسة معمارية مستوحاة من فنادق المدينة الفاخرة العصرية في نيويورك ولندن وباريس.