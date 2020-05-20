حلول لتجاوز تحديات «كورونا» للقطاع الفندقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



مع تفشي وباء كوفيد- 19 وانتشاره بصورة ملحوظة وتأثيره بشكل مباشر على كافة القطاعات وعلى قطاع الضيافة بالتحديد، طرح الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنّة ريتشارد حداد بعض الحلول الملموسة التي اتخذت للتغلب على الصعوبات والتحديات التي أسفرت عنها الجائحة.

وأكد حداد «أنه من الضروري اتباع جميع إجراءات و ممارسات التنظيف والتعقيم الحديثة والمبتكرة لضمان أمان النزلاء وسلامتهم وتمكينهم من الحصول على عطلة نهاية أسبوعٍ آمنة»، وذلك عقب تصريح للرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في إمارة رأس الخيمة راكي فيليبس أعلن فيه أن السوق بدأ بالتعافي.

وأوضح أن التركيز تحول إلى السياحة الداخلية نظراً لقيود السفر الخارجي والحجوزات الدولية، كما أكد أنه في ظل ظروف العمل عن بعد فإن مجموعة فنادق و منتجعات جنّة، خصصت عروضاً حصرية، متبعة كافة إجراءات السلامة الوقائية.

وشرح حداد بعض الإجراءات الوقائية المتبعة قائلاً: من خلال البدء بالدفع عن طريق البطاقة فقط وتجنب المعاملات النقدية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الاجتماعية المطبقة لدينا، إضافة إلى توفر خيارات تسجيل الوصول المسبق ببطاقات التسجيل الإلكترونية.