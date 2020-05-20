60 ٪ يخططــون للسفــر بمجــرد استئنــاف الـرحـلات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أظهر استطلاع حول سلوكيات وتوجهات السفر في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة القادمة أجراه محرك بحث «ويجو»، المتخصص في حجوزات السفر أن 60٪ من الأشخاص يخططون للسفر بمجرد استئناف الرحلات الدولية والمحلية، بمجرد رفع قيود الدول وأن 40٪ يعتزمون حجز عطلة استجمام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ووفقاً للاستطلاع، نالت الابتكارات التكنولوجية للبلدان وخطط وإجراءات الدول الاحترازية لما بعد فيروس كورونا وجهود شركات الطيران الوطنية، بالإضافة إلى عروض الضيافة الديناميكية، اهتماماً كبيراً لدى المسافرين. كما اتخذت معظم شركات الطيران الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي تدابير احترازية هامة لطمأنة المسافرين مما يجعل السفر أكثر أماناً.

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند: «لقد أعاد كوفيد19تشكيل مشهد صناعة السفر في العالم، تتخذ الكثير من الدول إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس وإنعاش قطاع السياحة، وسنشهد في الفترة القادمة في ضوء هذه الإجراءات انتعاش الطيران الداخلي في منطقة الشرق الأوسط».

ومع تخفيف قيود السفر وإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية تدريجياً وأنشطة الرياضات المائية المحدودة في الإمارات، نتوقع المزيد من الطلب على السياحة الداخلية.

وأضاف مأمون: «حتى في ظل هذه الظروف الصعبة، نحن متفائلون والاستطلاع دليل على ذلك حيث إن 60٪ من الأشخاص لديهم خطط سفر في الأشهر المقبلة».

ووفقاً للاستطلاع، احتلت الرحلات العائلية والرحلات لزيارة العائلة في الوطن المرتبة الثانية المفضلة لدى المشاركين في الاستطلاع، بنسبة 26٪ و31٪ على التوالي.

أما بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتوقع أن نرى مصر تكتسب المزيد من الثقة في الشهر المقبل، مع تخفيف الدولة لقيود السفر والفنادق التي ستفتح للسياح أبوابها تدريجياً في الشهر القادم.