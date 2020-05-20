دبي تتصدر قائمة الأمنيات للمسافرين في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

بالرغم من توقف السفر الدولي بسبب تداعيات «كوفيد-19»، يضع هواة السفر في الهند قوائم أمنياتهم بالأماكن التي يرغبون في زيارتها بعد انقضاء الأزمة مباشرة. وبحسب صحيفة «ذا إيكونوميست»، تصدرت دبي قائمة وجهات السفر الرئيسية الدولية التي يرغب المسافرون الهنود في زيارتها عندما تفتح أبواب السفر، وذلك وفق مسح أجرته منصة «Booking.com

» العالمية للسفر بين شهري مارس وإبريل/هذا العام. وجاءت مدينة أوبود في إندونيسيا في المركز الثاني في القائمة ومن ثم العاصمة التايلاندية بانكوك تلتها مدينتي إسطنبول ولندن.

ووفقاً للاستطلاع، كانت مدينة «مومباي» على رأس قائمة وجهات السفر الداخلية في الهند، تلتها مدينتي «غوا» و«نيودلهي».