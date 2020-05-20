مطار دبي عصي على أزمة «كوفيد19»

حل «مطار دبي الدولي» في المركز الثاني على مستوى العالم في قائمة أكبر المطارات من حيث إجمالي أعداد المسافرين (محلي ودولي) خلال الربع الأول من العام 2020، مرتفعاً من المركز الثالث في الربع الأول 2019 وذلك وفقاً لتقرير مجلس المطارات العالمي.

وأشار التقرير الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه إلى احتفاظ «مطار دبي الدولي»، بلقب أكثر المطارات العالمية ازدحاما من حيث أعداد المسافرين الدوليين خلال الربع الأول 2020.

ويشار إلى أن مطار دبي الدولي، تأثر بتداعيات وباء «كوفيد- 19»خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث وصل عدد المسافرين الى ما مجموعه (17.8 مليون مسافر) بانخفاض نسبته 19.8% نتيجة انخفاض الطلب وأعداد الرحلات، تنفيذا لقرارات السلطات المعنية في الامارات وبقية دول العالم بأغلاق الأجواء.

وجاء مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا» في المركز الأول من حيث إجمالي المسافرين في الربع الأول بنحو 20.7 مليون مسافر، وجاء «دبي الدولي» في المركز الثاني بنحو 17.8 مليون مسافر، ثم «لوس أنجلوس» في المركز الثالث بنحو 17.8 مليون مسافر.

وعلى مستوى العام 2019، حل مطار دبي في المركز الرابع عالمياً في إجمالي أعداد المسافرين، فيما حافظ على المركز الأول في أعداد المسافرين الدوليين، كما حل أيضاً في المركز الرابع في حجم الشحن الدولي.