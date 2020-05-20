القمزي: نستعد لحزم دعم جديدة تتزامن مع عودة السياح

أكد سامي القمزي، مدير عام «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، ضرورة اختبار الوقت المناسب لضخ حزم الدعم الاقتصادي القوية والمرتقبة التي تستعد حكومة دولة الإمارات للإعلان عنها، لتتزامن مع إعادة فتح المطارات واستقبال السياح من جديد.

وأشار القمزي خلال مشاركته في الجلسة الرمضانية الافتراضية التي عقدها الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إلى أن الحكومات المحلية والاتحادية ضخت أكثر من 150 مبادرة ومحفزاً على مستوى الإمارات لدعم الاقتصاد منذ بداية أزمة انتشار فايروس «كورونا».

مواكبة المرحلة

ولفت إلى أن هذه الأزمة الراهنة أثبتت أن حكومتنا الرشيدة تملك قدرات وكفاءات عالية للعمل تحت الضغوط وفي ظل الأزمات، سواء عن قرب ميدانياً أو عن بعد. وقال القمزي: «الأزمة الصحية لا تزال موجودة وتتحرك للتحول إلى تحد اقتصادي آخر، وكل الجهات الحكومية والقطاعات ستواصل العمل بكل طاقاتها لمواكبة المرحلة المقبلة».

وقال القمزي: «قامت الحكومة بدور كبير في توفير الدعم والمحفزات وتخفيف الأعباء عن الشركات، لضمان استمراريتها، على سبيل المثال، خفض الرسوم والإعفاءات محلياً واتحادياً، ونرى اليوم ضرورة العمل على تعزيز النمو من خلال التركيز على التمويل الموجه في المرحلة المقبلة للأزمة التي أحدثت شللاً في الاقتصاد العالمي الذي نعد نحن جزءاً لا يتجزأ منه، وتعرضنا في نفس الوقت لهذا التحدي الذي يتمثل النجاح في تجاوزه في طريقة التعامل معه والذي سنبني عليه استعدادنا للمرحلة المقبلة وإدارة الأزمة، وتطوير تشريعاتنا لتصبح أكثر مرونة، لتشجيع الاستثمارات المستقبلية وتعزيز الحالية منها في نفس الوقت.

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ضغط حقيقي

وذكر القمزي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغطاً حقيقياً في هذه المرحلة، لكن الحكومة لا تألو جهداً في طرح المبادرات والحزم المحفزة، ويعتمد مدى التجاوب مع هذه المحفزات على تعزيز عامل الطلب الذي يعاني صدمة في الوقت الراهن، وأي نمو قد يشهده مستقبلاً سيكون بطيئاً في ظل الانشغال بالوضع الصحي الراهن.

وأضاف أن قدرة الحكومة ونجاحها في المحافظة على الشركات وحماية الوظائف هي التي ستحدد مدى انتعاش الاقتصاد في المرحلة المقبلة، وهنا يأتي دورها في تحقيق هذا الهدف. وقال:«هناك حوافز وحزم جديدة سيتم ضخها في السوق قريباً، لكن أعتقد أن توقيت ضخ أي محفزات جديدة لدعم النمو مهم جداً، وأعتقد أنه يجب أن يتزامن مع إعادة فتح المطارات وعودة حرية التنقل لدعم قطاعي السياحي والتجزئة الذي يعتمد اقتصاد دبي المفتوح على جزء كبير منه، حيث تستقبل الإمارة 16 مليون سائح سنوياً من بينهم 1.5 مليون يتمتعون بقوة شرائية مؤثرة».

التجارية الإلكترونية

ولفت القمزي إلى أن قطاع التجارية الإلكترونية شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مع بداية انتشار فيروس «كورونا»، لكن في المقابل يعاني قطاع التجزئة التقليدي أزمة حقيقية وهذا أمر متوقع في ظل الإغلاق الاقتصادي عالمياً، لحماية سلامة الناس في ظل هذه الأزمة، الأمر الذي دفع لنمو بعض القطاعات استفادت وتراجع غيرها في المقابل.

واستطرد قائلا: «يتركز دور الحكومة على تقليل الضرر الناجم عنها وخفض مستويات فقدان الوظائف، ونحن على ثقة بقدرتها على التعامل مع هذه الأزمة وتجاوزها، وفي حال الإعلان عن اكتشاف علاج أو لقاح فعال للعلاج من فيروس «كورونا»، حيث سيختلف أداء حكومة الإمارات كلياً، اليوم هي مرحلة الحفاظ على أرواح الناس والشركات لإنقاذ أكبر عدد من الوظائف».

كما أشار إلى أنه يجري حالياً العمل على ضخ سيولة في الأسواق المحلية ولكن بطريقة مدروسة لخلق الطلب وتعزيز النمو التدريجي الذي قد يمتد في الوضع الطبيعي ويستهلك من الوقت حتى نهاية 2021، وهذا أمر طبيعي في ظل تغير تفكير الناس وأصحاب الشركات بالعمل بحذر، للحفاظ على الموارد المالية المتوفرة حتى ذلك الوقت.