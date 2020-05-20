«برنت» عقود يوليو بـ35.23 دولار و«تكساس» بـ 32.85 للبرميل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي الثلاثاء وسط علامات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت عقود يوليو مرتفعا 42 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عند 35.23 دولار للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار، أو 3.2 بالمئة، إلى 32.85 دولار للبرميل عقود يوليو.

ويحل أجل عقد يونيو/ حزيران لخام غرب تكساس اليوم، لكن ما من مؤشر يذكر على تكرار التراجع غير المسبوق لما دون الصفر الذي حدث قبل شهر عشية حلول أجل عقد مايو/ أيار وسط بوادر على تحسن الطلب على الخام والوقود.

تدعمت السوق في وقت سابق بمؤشرات على تطبيق تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+.

وخفضت أوبك+ صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو/ أيار، وفقا لشركات ترصد الشحنات، مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.