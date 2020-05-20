منوتشين يحذر من ضرر دائم للاقتصاد الأمريكي جراء الإغلاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الثلاثاء أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر التعرّض «لضرر دائم» كلما طال أمد تدابير الإغلاق لاحتواء وباء كوفيد-19. وقال خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ إن إعادة فتح الاقتصاد يجب أن تتم بشكل «متوازن وآمن»، في وقت يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد رغم تحذيرات الخبراء.

وتوقع منوتشين أن يبقى معدل البطالة مرتفعاً في الفصل الثاني من العام.

وقال «لهذا السبب من المهم البدء بإعادة الموظفين إلى أعمالهم بأمان»، مؤكداً أن إدارة ترامب تصغي إلى «الخبراء» في مجال الصحة.

وأضاف «إننا متفائلون بشأن التقدم المحرز لتطوير لقاحات وعلاجات والتجارب» التي تجري لمكافحة كوفيد-19.

وتابع أن الولايات الأمريكية الخمسين باتت موحدة و«بالعمل بشكل وثيق مع الحكام سنبدأ تحريك عجلة الاقتصاد بطريقة تقلل من المخاطر على الموظفين والزبائن».

ومنذ الأول من أيار/ مايو استأنفت ولاية تكساس (جنوب) النشاط بدفع من الحاكم الجمهوري الذي يضع الاقتصاد في المرتبة الأولى ما يثير سخط رؤساء بلديات المدن الرئيسية من الديمقراطيين. ويتحدث البعض عن زيادة عدد الإصابات بكوفيد-19.

وتابع وزير الخزانة «نتوقع تحسناً للظروف الاقتصادية خلال الفصلين الثالث والرابع من 2020 والعام المقبل».

وكان منوتشين يتحدث صباح الثلاثاء مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، حول النتائج الاولية لخطة النهوض الاقتصادي والتدابير المقبلة.