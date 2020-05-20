شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: إجازة العيد لن تؤثر على ضخ الكحول والمطهرات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، العمل بمعدلات مرتفعة تزيد عن 30% من المعدل الطبيعى، لإنتاج الكحول والمطهرات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا ، بحيث تتاح للمواطنيين بالأسعار العادية ، دون زيادة فى ظل الاقبال الكبير عليها ، تزامنا مع استمرار انتشار الفيروس ،وزيادة حجم المصابين فى مصر، ولا سيما أن أحد الأدوار الأساسية لشركات قطاع الأعمال العام، هو توفير المنتجات بأسعار مناسبة كدور اجتماعى للشركات .

وأشارت مصادر فى شركات الأدوية التابعة للقابضة لـ"الخليج 365" ، أن العديد من الشركات الإنتاجية تواصل العمل بقدرات زيادة بنسب تتراوح من 20% إلى 35% ، فى إنتاج المطهرات والكحول ، وبعض الأدوية الخاصة بالبرد وأعراضه سواء الكحة أو السخونية وارتفاع الحرارة ، لتوفيرها بشكل كاف ، تزامنا مع قرب إجازة العيد.

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وأوضحت المصادر ، أن تعليمات الشركة القابضة للأدوية برئاسة الدكتور أحمد حجازى ، للشركات التابعة تؤكد على توفير كافة الادوية خلال فترة الاجازة ، بالرغم من ضعف الحصة السوقية للشركة القابضة فى السوق مقارنة بخصص بقية الشركات العالمية والخاصة ، ألا ان الشركات تلتزم بزيادة الانتاج فعليا .

يشار أن شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال (النيل – العربية – النصر – ممفيس) قامت بزيادة الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللي إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلي تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة ‪110-200 مللى (للاستخدم الشخصى) بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة 1 لتر.

وذلك في إطار توجيهات وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.