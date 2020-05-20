شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يكشف عن انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعاً بأكثر من مليوني برميل.



وأظهرت البيانات انخفاض مخزون البنزين بحوالي 651 الف برميل بينما صعد مخزون المقطرات بمقدار 5.1 مليون برميل في نفس الفترة.



يأتي ذلك قبيل صدور الببيانات الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في أسعار النفط.