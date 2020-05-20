شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها وتغلق منخفضة نتيجة الشكوك بشأن لقاح محتمل لـ"كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع "ناسداك" في وقت سابق بالجلسة، لكن الشكوك سادت "وول ستريت" بشأن لقاح محتمل تطوره شركة "موديرنا" الأمريكية.



وكانت الأسهم الأمريكية قد تلقت دعما يوم الإثنين بعد إعلان "موديرنا" نتائج مبشرة بشأن لقاح تعمل علىى تطويره وتجربته بشكل مبدئي للوقاية من فيروس "كورونا".



لكن علماء ذكروا في تقرير بأن هذه التجارب ينقصها الكثير من المعلومات والبيانات الكافية لتقييم تجارب لقاح "موديرنا"، خاصة أنها مجرد نتائج أولية.



وأظهرت بيانات حكومية أن تصاريح البناء سجلت 1.07 مليون تصريح خلال أبريل/نيسان الماضي في الولايات المتحدة وهو ما جاء أعلى من توقعات عند مليون تصريح، بينما تراجعت وتيرة بناء المنازل الجديدة في نفس الفترة.



ومن جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" بأن جميع الولايات الخمسين في البلاد بدأت بالفعل إعادة فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2.1% وأغلق عند 32.50 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 33.4 دولار وأقل سعر عند 31.3 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.5% مغلقا عند 34.65 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 35.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 34.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 1.6% (ما يعادل 390 نقطة) إلى 24207 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 24599 نقطة وأقل مستوى عند 24202 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 49 نقطة) إلى 9185 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9317 نقطة وأقل مستوى عند 9183 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 2923 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2964 نقطة وأقل مستوى عند 2922 نقطة.