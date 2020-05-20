الاقتصاد

الصويا تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تعاملات الثلاثاء متخلية عن  أعلى مستوى في ستة أيام سجلته في وقت سابق بالجلسة بعد صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي أظهر أن المزارعين في الولايات المتحدة لم يزرعوا القدر المتوقع من الصويا في الموسم الحالي.


وأوضحت وزارة الزراعة بأن المزارعين الأمريكيين زرعوا 53% من مساحات الصويا المستهدفة، وهو ما جاء دون التوقعات بزراعة 56% في مسح أجرته "رويترز".


وأمرت الحكومة الصينية شركات لديها في الصناعات الغذائية بضرورة دعم مخزوناتها من الحبوب وبذور الزيوت النباتية قدر الإمكان في ظل توقعات بالتعرض لموجة ثانية من فيروس .

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ويخشى مراقبون من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين مجددا ونشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب ازمة "كورونا".


يأتي ذلك في اعقاب اتهامات ولوم متصاعد من مسؤولين أمريكيين بأن الصين هي السبب في انتشار كورونا لسوء تعاملها مع الفيروس.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة0.3% إلى 8.42 دولار للبوشل، وسجلت اعلى سعر اليوم عند 8.48 دولار وأقل سعر عند 8.39 دولار.

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