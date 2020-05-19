شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 2% للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من عدم فاعلية اللقاحات المعلن عنها ضد "كورونا" بالإضافة إلى انخفاض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية.



وكشفت تقارير صادرة من وكالات أنباء عن شكوك بشأن لقاح شركة "موديرنا" الذي حمل نتائج مبشرة أعلنتها الشركة أمس، لكن علماء يرون ضرورة الحصول على مزيد من البيانات، وهو امر غير متاح في الوقت الحالي.

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وكان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" قد ذكر بأن هناك تحديات كبيرة أمام الموازنة الفيدرالية، لكنه أكد على وجود القدرات لتحمل الخسائر الناجمة عن كورونا.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.5% وأغلقت عند 17.901 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.01 دولار بينما سجل أقل سعر عند 17.34 دولار.