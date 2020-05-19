شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل العمل بالبورصة من الأحد 24 مايو وحتى الخميس 28 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية عن تعطيل العمل بداية من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 وحتى الخميس 28 مايو 2020 ، وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك. Advertisements ومن المقرر أن تعود البورصة للعمل بدءا من يوم الأحد 31 مايو 2020.

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