شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19- 5 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-5 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء صعود مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المحلية، وإقرار البرلمان تخفيض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.383 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم على الترتيب الشمس للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، اميرالد للاستثمار العقاري، مطاحن مصر العليا، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، رواد السياحة-رواد، مصر بني سويف للأسمنت، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، شركة النصر للأعمال المدنية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، آسيك للتعدين-اسكوم، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه

عاودت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المحلية، وإقرار البرلمان تخفيض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.383 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 241 مليون ورقة مالية بقيمة 662.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.79%، والعرب على 6.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.21%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 21.4 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 110 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1512 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3939 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 652 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 77.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.81%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.795 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

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- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 1.669 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.66%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 9.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.63%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 10.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.42%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 3.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 5.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 12.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 3.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.07%.