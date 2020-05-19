شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 3جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو، ارتفاع كبير بقيمة 3 جنيهات للجرام في سوق الصاغة بمصر، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً بصورة هى الاعلي منذ أبريل عام 2012، جراء تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين، بعد أن لوح بإمكانية فرض عقوبات جديدة أو قطع العلاقة مع بكين والذى تعتبر ثاني اقوي اقتصاد في العالم وهو ما أحدث حالة من القلق والتوتر بالأسواق.

أسعار الذهب بعد ارتفاعها:

عيار 18 : 651.40 جنيه

عيار 21 : 760 جنيها

عيار 24 : 868.55 جنيه

الجنيه الذهب : 6080 جنيه

السعر العالمي : 1747 دولار

واستبعد روبرت تشوت رئيس مكتب الميزانية البريطاني أن ينتعش اقتصاد بريطانيا سريعا بعد توقف الأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا الذي ربما محا أكثر من 30 % من الناتج الشهر الماضي.

وأضاف تشوت الذي يصدر مكتبه التوقعات الخاصة بالميزانية أن التراجع بلغ مداه في أبريل مع تحرك الحكومة لتخفيف قيود الإغلاق الشامل بشكل تدريجي.

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وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ”نعلم أن الاقتصاد، في أسوأ حالاته على الأرجح الشهر الماضي، ربما انكمش بمقدار الثلث أو نحو ذلك عما يكون عليه عادة، من حيث إنتاج السلع والخدمات وإنفاق الناس، وفق وكالة رويترز

وفيما يلي أبرز أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميا ومحليا

- حديث الرئيس الأمريكى عن احتمالية قطع العلاقة مع الصين بسبب فيروس كورونا.

- تلميحات ترامب بإلغاء اتفاق التجارة مع بكين يشعل الأسواق.

- إقبال كبير للمستثمرين على الذهب بصفته الملاذ الآمن.

- توقعات بوصول الأوقية 2000 دولار حال استمرار التصعيد الأمريكى الصينى.

- سيتى بانك يتوقع استمرار صعود الذهب خلال 2020 و2021.

- الذهب يسجل مكاسب تتجاوز 1.5% لترتفع أوقية الذهب لـ1750 دولارا.