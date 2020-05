شكرا لقرائتكم خبر عن "ماونتن فيو" تطبق بروتوكول PCF4 .. وتنجح فى إطلاق MV Park و The Lakeوتحقق مبيعات للمشروع بحوالي مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ·تطبيق بروتوكول PCF4 لاستمرارية الأعمال في المواقع الإنشائية والمبيعات

·سليمان: الإقبال الكبير الذي شهدته منافذ الشركة للحجز، يمثل جسرًا قوياً لحجم الثقة التي بنيناها مع عملائنا في جميع مشروعاتنا السابقة خاصةً وسط التحديات التي تفرضها الفترة الحالية

·الشركة تعلن مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه لجميع مشروعاتها في شهر إبريل

أطلقت شركة "ماونتن فيو"، الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، مشروعها الجديد، MV Park, The Lake في مدينة السادس من أكتوبر، و تحقق مبيعات بحوالي مليار جنيه ،يقع مشروع” MV Park, The Lake “ على مساحة إجمالية 70 فدان، كما يحتوي على إجمالي 1800 وحدة، باستثمارات تبلغ 4 مليار جنيه مصري. يتميز " MV Park, The Lake " بأحدث التصميمات التي تحاكي نمط المدن العالمية التي تسهل حياة الأفراد في أفضل مواقع مدينة السادس من أكتوبر، بالقرب من جميع المقاصد الجاذبة والأماكن الحيوية في المنطقة ومراكز التسوق والمدارس الدولية، كما يحتوي على مساحات مائية مميزة تطل عليها أغلب وحدات المشروع. ويعد المشروع إضافة لمحفظة مشروعات الشركة في غرب القاهرة حيث تمتلك فيها ماونتن فيو محفظة أراضي تصل إلى 800 فدان، مقسمة على أربعة مشروعات مختلفة.

وأعلنت ماونتن فيو في وقت سابق عن تطبيق بروتوكول PCF4 ، الذي يتضمن عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة، لعودة العمل بشكل كامل وآمن في جميع المواقع الإنشائية وضمان مطابقة الجداول الزمنية الموضوعة، كما تم تطبيقه على مستوى جميع مكاتب الشركة ومقرها الرئيسي، وهو ما ساعد في استقبال العملاء لاستكمال المبيعات وشراء وحدات مشروع MV Park، The Lake وساهم في نجاح مبيعات هذا المشروع خلال هذه الفترة الحرجة. وساهم هذا البروتوكول كذلك على صعيد آخر في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 450 مليون جنيه مصري في جميع مشروعات ماونتن فيو القائمة خلال شهر إبريل الماضي، لتحقق بذلك رقم قياسي جديد هو الأعلى في تاريخها على مستوى مبيعات هذه الفترة.

ومن جانبه، أشار المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو"، إلى الإقبال الكبير الذي شهدته وحدات المشروع التي تم طرحها للحجز في شهر إبريل الذي لا يعد من شهور المبيعات العالية في القطاع العقاري. لتعكس هذه المعدلات حجم الثقة التي بنيناها مع عملائنا في جميع مشروعاتنا السابقة واجتهاد قسم المبيعات لدينا وعمله في تلك الظروف الاستثنائية والتحديات التي فرضتها الفترة الحالية، والتي حرصنا على التعامل معها على أفضل الأسس العلمية والاستراتيجية، كما وضعنا آليات لتنشيط السوق وضمان مرونة واستمرارية العمل بكامل طاقة الشركة والوفاء بوعودنا تجاه عملائنا مع الحرص على سلامة الأفراد والعاملين لدينا."

شمل البروتوكول ممر وبوابات التعقيم والتطهير والتي يعبر من خلالها جميع العاملين والزائرين داخل وخارج المشروعات والمباني الإدارية والمجتمعات ومواقع الانشاءات. هذا بالإضافة إلى آليات تعقيم السيارات نفسها أثناء دخولها وخروجها، وتزويد المباني بأدوات وقائية لاستخدام المصاعد والأماكن الأكثر عرضة للتلامس للكثير من الأفراد، وفرق التعقيم الدورية على مدار الساعة لمقر الشركة والمواقع الإنشائية.