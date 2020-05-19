شكرا لقرائتكم خبر عن "مسقط" الخاسر الوحيد ببورصات الخليج.. وأسواق الإمارات تربح 2.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.78% رابحاً 123.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7044.56 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.34% رابحاً 13.791 نقطة ليغلق عند مستوى 4074.298 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.17 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.59% رابحاً 11.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1931.18 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.31 مليار درهم ليغلق عند 283.13 مليار درهم، وواصلت بورصتى الكويت والبحرين الصعود، فيما تراجع مؤشر مسقط لليوم الثاني على التوالي.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.78% رابحاً 123.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7044.56 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.79% خاسراً 57 نقطة ليغلق عند مستوى 7145.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 242.3 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وارتفع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 2.76%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.40%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، ثم قطاعى المواد الأساسية وإنتاج الأغذية بنسبة 1.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.40%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.28%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.16%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وارتفع 134 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة"، بنسبة 10%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 10%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 6.92%، فيما تراجع 51 سهماً على رأسها سهم "دله الصحية" بنسبة 4.07%، ثم سهم " اكسا التعاونية" بنسبة 3.52%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 793.1 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.34% رابحاً 13.791 نقطة ليغلق عند مستوى 4074.298 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.17 مليار درهم ليغلق عند مستوى 455.08 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 160.3 مليون سهم، بقيمة 49.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2630 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.63%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.34%.

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وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5.56%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.44%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.89%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.98% خاسراً 33.62 نقطة ليغلق عند مستوى 3393.500 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 624.6 ألف ريال عبر تنفيذ 233 صفقة لعدد 27 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 3 أسهم على رأسها "الأسماك العمانية" بنسبة 4.65%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 1.27%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 0.64%، فيما تراجعت 13 سهماً على رأسها "سيمبكورب صلالة" بنسبة 9.91%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 7.14%، ثم سهم "بنك أتش اس بي سي عمان" بنسبة 5.49%.





بورصة الكويترتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.43% رابحاً 68.98 ليغلق عند مستوى 4894.35 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.75% رابحاً 91.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5287.34 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.61% رابحاً 24.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4120.73 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.68%، رابحاً 27.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4012.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 177.2 مليون سهم بقيمة 40 مليون دينار كويتى عبر 7547 صفقة، وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.85%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.79%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%.

وجاء سهم شركة السينما الكويتية الوطنية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، يليه سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة الكسب الكويتية بنسبة 8.70%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.57% ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 7.37%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 4.76%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحاً 3.07 نقطة ليغلق عند مستوى 1257.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 407.1 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.77% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.34%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.88%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.92% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 4.15%، وصعد سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 1.4%.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% رابحاً 11.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1931.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 187.3 مليون سهم محققة ما قيمته 225.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3877 صفقة لعدد 30 سهماً، وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.65%، وارتفع 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.80%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.61%، فيما تراجعت 11 سهماً، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.7 مليون ورقة بقيمة 68 مليون درهم.