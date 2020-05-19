شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على الرغم من بيانات اقتصادية سلبية أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة في الربع السنوي الأول بشكل حاد نتيجة تداعيات فيروس "كورونا".



وأعلنت وزارة العمل في المملكة المتحدة بأن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 3.9% خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وبلغ عدد العاملين في البلاد 33.1 مليون شخص بزيادة 211 ألف شخص خلال الربع الأول، وهو ما تجاوز توقعات بزيادة قدرها خمسين ألف شخص.

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على النقيض، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 58 ألف شخص إلى 1.34 مليون شخص في الربع الأول، وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة خلال أبريل/نيسان بحوالي 856.5 ألف ما يعادل 69% مسجلة 2.097 مليون طلب، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1996.



لكن الجنيه الإسترليني تلقى دعما من الضغوط التي تمارسها الحكومة البريطانية على الاتحاد الأوروبي بشان ملف "بريكست".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2263، وسجل أعلى سعر عند 1.2296 وأقل سعر عند 1.2183.